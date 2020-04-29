Политолог высказался об американских лабораториях на территории Украины

«Мы намерены обратиться к Евросоюзу и ООН, требуя провести специальные расследования работы лабораторий США. Мы будем требовать от Америки немедленно прекратить работу бактериологических лабораторий в стране», — объявил экс-замгенпрокурора Украины, депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По мнению Ерещенко, украинская оппозиция логично потребовала от руководства страны отчета о деятельности американских лабораторий, однако на ее запрос ответило американское посольство.

«Как ни старались дипломаты спрятаться за туманными формулировками, стало ясно, что лаборатории работают по проектам Пентагона, а не Минздрава США», — заметил собеседник информагентства.

Он обратил внимание на то, что другие украинские политики предпочитают молчать о биологических лабораториях США. По его словам, это происходит из-за того, что они служат интересам Вашингтона и Международного валютного фонда, а не народа Украины.