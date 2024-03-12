Мир 12 марта 2024, 05:53 На Украине потребовали, чтобы Грузия прекратила прямое авиасообщение с Россией Депутат Рады Арахамия потребовал от Грузии остановить авиасообщение с Россией РИА «Новости»

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Грузию призвали прекратить авиасообщение с Россией, а также освободить бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Если действительно говорить о нормализации, то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение с РФ», — написал украинский парламентарий.

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До этого грузинское правительство заявило, что украинское руководство проводит недружественную политику последние два года. В качестве примера кабмин привел отзыв посла Украины весной 2022 года и выдворение посла Грузии прошлым летом.

Ранее появилась информация, что украинские боевики обсуждали создание радикальной партии с боевым крылом, первым шагом которой станет расправа над депутатами Верховной рады, расстрелы всех несогласных и подрывы. Заговорщики верят, что украинцы, недовольные нынешней властью, их поддержат.