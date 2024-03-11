Мир 11 марта 2024, 15:42 Грузия заявила о «глубоких тревогах» из-за недружественных действий Украины Кабмин Грузии заявил о недружественных шагах со стороны Украины

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Руководство Украины принимает решения, направленные на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга, посчитали в правительстве Грузии. Сообщение на эту тему опубликовали на сайте кабмина.

В грузинском правительстве обратили внимание, что страна проявляла солидарность с Украиной на протяжении двух последних лет.

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Но после поездки бывшего министра юстиции времен президентства Саакашвили Зураба Адеишвили с украинской делегацией в Брюссель и Берлин в кабмине пришли к заключению, что вынуждены «четко выразить свою позицию».

Среди причин «глубокой тревоги» в правительстве назвали отзыв из страны посла Украины в марте 2022-го, а также выдворение посла Грузии в июле 2023-го.

Тут же кабмин республики обвинил Киев в назначении на высокие посты Зураба Адеишвили и Георгия Лорткипанидзе, против которых на родине возбудили уголовные дела.

Адеишвили занимает должность советника генпрокурора Украины, а Лорткипанидзе — замглавы службы контрразведки страны.

В правительстве Грузии подчеркнули, что украинские власти принимают решения, которые искусственно отделяют «две дружественные страны» друг от друга. И почему так происходит — в кабмине не понимают.