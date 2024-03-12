Мир 12 марта 2024, 04:02 «Всех к стенке». В ВСУ решили создать радикальную партию для свержения власти РИА «Новости»: в ВСУ задумались о создании партии для свержения власти РИА «Новости»

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Украинские военные задумались о создании радикальной партии с боевым крылом, которая свергнет действующую украинскую власть с помощью террористических методов. Свои планы они обсуждают на закрытом ресурсе. Переписка бойцов оказалась в распоряжении РИА «Новости».

Участники чата предлагают начать свою политическую борьбу с расправ над депутатами Верховной рады. Также они обсуждают возможность устраивать подрывы и расстрелы всех несогласных. В качестве исторического примера они приводили анархиста Нестора Махно.

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«Нужно, братцы, как в Китае. Всех к стенке», — предложил один участник беседы.

Другой участник разговора посоветовал кроме партии создать боевую группу вроде Главного управления разведки Минобороны Украины, которая будет заниматься зачистками в Верховной раде.

По мнению заговорщиков, жители Украины поддержат теракты из-за недовольства верховной властью страны.

РИА «Новости» назвало имена некоторых участников беседы. Все они — действующие и бывшие военнослужащие ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы элитных подразделений ВСУ задумали свергнуть президента Украины Владимира Зеленского из-за отставки бывшего главкома Валерия Залужного. Свои планы они обсуждали в закрытом Telegram-канале ParaBelum, который существует для связи командиров и бойцов морской пехоты, разведки, спецназа, нацбатальонов и спецподразделений СБУ.