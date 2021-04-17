На Украине оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией

Украина отрабатывает сценарии «в случае российской агрессии» без привлечения вооруженных сил союзников. С таким заявлением выступил командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Так Наев ответил на вопрос о том, смогли бы силовики без помощи союзников обороняться, если на Украину «напала бы Россия», уточнило РИА «Новости».

«В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — сказал он в эфире телеканала «Украина».

Украинский министр обороны Андрей Таран заявил европейцам о планах России разместить в Крыму ядерные боеголовки. В прошлом году Таран сообщал эту же новость туркам. Оба заявления не были подкреплены никакими доказательствами, что уже давно в тренде у украинской стороны. Власти Крыма назвали обвинения украинской стороны пустословием.