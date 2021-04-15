Украина вновь заговорила о ядерных ракетах в Крыму. Это объяснили надеждой на санкции

Украинский министр обороны Андрей Таран заявил европейцам о планах России разместить в Крыму ядерные боеголовки. В прошлом году Таран сообщал эту же новость туркам. Оба заявления не были подкреплены никакими доказательствами, что уже давно в тренде у украинской стороны.

Министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте сообщил, что Россия планирует разместить в Крыму ядерное оружие, сообщили СМИ. Правда, доказательств или логичных обоснований этой фантазии министр не привел. Власти Крыма назвали обвинения украинской стороны пустословием.

Подобные «новости» уже звучали в декабре прошлого года, причем от того же компетентного источника. Андрей Таран в интервью турецким СМИ рассказывал, что Россия собирается разместить ядерное оружие в Крыму. Никаких доказательств своих слов Таран не предоставил, отмечал Regnum.ru.

В 2015 году Андрей Таран был уволен с должности представителя Киева в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в Донбассе. Его подозревали в государственной измене. Но уже в 2020 году уволенный в запас генерал-майор стал министром обороны Украины.

Почему не в Крыму

Но и до Тарана имелись фантазии о размещении ракет в Крыму. В 2018 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин подозревал, что на полуострове уже якобы есть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия, писал «Интерфакс-Украина».

Полномочный представитель президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев еще тогда пояснил, что у России просто нет необходимости размещать ядерное оружие в Крыму. В стране достаточно оружия, и оно способно поразить любого противника. Кроме того, боеголовки размещены на ядерных подводных лодках и на других носителях, передает ТАСС.

Кроме того, ядерное оружие никогда не размещают у границ страны, а лишь в глубине территории, чтобы его не вывел из строя противник. Например, во времена СССР позиционные шахтные районы и мобильные ядерные комплексы размещались на просторах Сибири, рассказал «Взгляд».

Выгодная провокация

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин призвал задуматься о том, зачем Украина, не имея никаких достоверных данных, начинает всему миру рассказывать, что делает Россия.

«У нас нет необходимости размещать в Крыму ядерное оружие. В этом нет никакой логики — ни военной, ни стратегической. Это просто нагнетание атмосферы, провокация, с помощью которой Украина решает свои внутренние проблемы и требует внимания от „старшего брата“ — Вашингтона. Он, конечно, обещает не бросать Украину, но на деле обойдется с ней, как с Грузией в 2008 году», — сказал эксперт в беседе с «360».

По мнению Андрея Кошкина, Киев просится в НАТО, потому что надеется на решение всех проблем в стране. Поэтому идет накаливание атмосферы. И все это происходит в надежде на то, что коллективный Запад еще сильнее надавит на Россию санкциями.

Денежная тема

По мнению эксперта, Украина уже не знает, как можно надавить. Но политикам важно, чтобы все выступили против России, ведь Украине больше нечем спекулировать.

«Люди голодные и холодные, проблемы — ни экономики, ни социальные — не решаются. И власть, чтобы отвлечь внимание, обостряет ситуацию. И это получилось: в Киев стали звонить, Зеленский поехал по Ближнему Востоку, всем порассказал, какая Россия плохая, встретился в Турции с Эрдоганом и потребовал поддержки», — сказал Андрей Кошкин.

Словом, президент Украины делает все, чтобы решить проблему якобы глобального геополитического характера. Политолог также вспомнил претензии украинской стороны к России о том, что Киев лишен денег за транзит газа из-за «Северного потока».

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также предположил, что все антироссийские действия правительства Зеленского направлены на то, чтобы понравиться новой американской администрации.