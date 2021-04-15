Власти Крыма назвали голословными обвинения Минобороны Украины о размещении ядерного оружия

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на заявление главы Минобороны Украины Андрея Тарана о размещении ядерного оружия в Крыму. По его словам, такие высказывания — это пустословие.

«Подобных голословных заявлений со стороны украинских политиков и государственных чиновников достаточно много звучит. Все это очередное пустословие», — сказал Гемпель. Его процитировало РИА «Новости».

Таран во время своего выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктуру Крыма готовят для потенциального размещения ядерного оружия. Министр не стал объяснять свои слова и не привел никаких доказательств. При этом украинский политик высказал мнение, что Россия является угрозой для нацбезопасности Украины.

Он поблагодарил власти Европы за помощь Киеву. Таран подчеркнул, что государства ЕС принимают меры для попытки остановить «враждебные действия России на границах Украины».

Москва не раз опровергала подобные заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал 11 апреля о том, что Россия не собирается воевать с Украиной и не приемлет даже саму возможность таких действий.