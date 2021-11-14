На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС

По состоянию на утро субботы, 13 ноября, 90% мощностей государственных ТЭС украинской компании «Центрэнерго» простаивают. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные диспетчера «Укрэнерго».

По информации УНИАН, 60% мощностей простаивают из-за нехватки угля.

Не работают 14 энергоблоков, что является рекордом. На разных стадиях ремонта оборудования находятся еще шесть блоков. Из 23 государственных ТЭС нагрузку несут всего три блока, что составляет 10% их мощности.

Глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус ранее заявил, что Россия прекратила транзит угля из Казахстана на Украину. Депутат во избежание путаницы уточнил, что Россия якобы остановила поставки энергетического угля, а не коксующегося. При этом слова Геруса не подтвердили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Украинский замминистра энергетики Максим Немчинов отметил, что Россия ведет «энергетическую войну» с Украиной, блокируя поставки угля в страну. Он добавил, что РФ пытается сделать все, чтобы Украина еще больше почувствовала энергетический кризис.