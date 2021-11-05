Украина заявила о приостановке Россией транзита угля из Казахстана

Россия прекратила транзит угля из Казахстана на Украину. С таким заявлением выступил глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский парламентарий заявил, что блокировка коснулась всех ноябрьских поставок угля транзитом из Казахстана. Герус также указал, что российская сторона якобы не афиширует решение по всем поставкам в этом месяце.

В РЖД официально ничего не комментировали.

Депутат во избежание путаницы уточнил, что Россия якобы остановила поставки энергетического угля, а не коксующегося.

Герус в начале осени предупреждал, что российские поставки угля для ТЭС на Украине будут прекращены с 1 ноября. В Минэкономразвития подтвердили информацию РИА «Новости». В ведомстве объяснили это растущими потребностями внутри РФ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее признавал, что страна не справляется с планами по накоплению запасов угля для отопительного сезона. В связи с этим предлагалось нарастить собственную добычу и импорт.