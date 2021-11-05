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    05 ноября 2021, 08:44

    Украина заявила о приостановке Россией транзита угля из Казахстана

    Депутат Рады Герус: Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину

    Александр Блинов

    Россия прекратила транзит угля из Казахстана на Украину. С таким заявлением выступил глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Украина заявила о приостановке Россией транзита угля из Казахстана

    Украинский парламентарий заявил, что блокировка коснулась всех ноябрьских поставок угля транзитом из Казахстана. Герус также указал, что российская сторона якобы не афиширует решение по всем поставкам в этом месяце.

    В РЖД официально ничего не комментировали.

    Депутат во избежание путаницы уточнил, что Россия якобы остановила поставки энергетического угля, а не коксующегося.

    Герус в начале осени предупреждал, что российские поставки угля для ТЭС на Украине будут прекращены с 1 ноября. В Минэкономразвития подтвердили информацию РИА «Новости». В ведомстве объяснили это растущими потребностями внутри РФ.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее признавал, что страна не справляется с планами по накоплению запасов угля для отопительного сезона. В связи с этим предлагалось нарастить собственную добычу и импорт.