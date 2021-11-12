Киев: Украина находится в состоянии «энергитической войны» с Россией

Россия ведет «энергетическую войну» с Украиной, блокируя поставки угля в страну. Об этом заявил украинский замминистра энергетики Максим Немчинов.

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа», — сказал Немчинов в эфире телеканала «1+1».

Он добавил, что Россия пытается сделать все, чтобы Украина еще больше почувствовала энергетический кризис.

Ранее о поставках угля высказывался глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус. По его словам, Россия на уровне РЖД заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину. Он отмечал, что блокировка коснулась всех ноябрьских поставок.

При этом слова Геруса не подтвердили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Там пояснили, что никакой блокировки не было, но имеют место «некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».