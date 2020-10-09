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    09 октября 2020, 15:55

    На экс-президента Киргизии Атамбаева совершили покушение. Видео

    Нина Петлинова

    На жизнь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева совершили покушение. Эго машину обстреляли боевыми пулями, бывший лидер при этом не пострадал.

    Об этом сообщила его соратница Кулдуз Жолдубаева в своем Facebook.

    «Было совершено покушение на экс-президента Алмазбека Атамбаева. Через некоторое время будет официальное заявление», — написала она.

    Она уточнила, что бывший президент находился в машине, которую неизвестный обстрелял боевыми пулями на площади Ала-Тоо в Бишкеке во время митинга. Жолдубаева подчеркнула, что бывший лидер не пострадал.

    Позже Алмазбек Атамбаев подтвердил, что его автомобиль обстреляли не резиновыми, а боевыми патронами. Он показал следы, которые пули оставили после попадания в машину, и подчеркнул, что резина не смогла бы пробить броню автомобиля.