На экс-президента Киргизии Атамбаева совершили покушение. Видео

На жизнь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева совершили покушение. Эго машину обстреляли боевыми пулями, бывший лидер при этом не пострадал.

Об этом сообщила его соратница Кулдуз Жолдубаева в своем Facebook.

«Было совершено покушение на экс-президента Алмазбека Атамбаева. Через некоторое время будет официальное заявление», — написала она.

Она уточнила, что бывший президент находился в машине, которую неизвестный обстрелял боевыми пулями на площади Ала-Тоо в Бишкеке во время митинга. Жолдубаева подчеркнула, что бывший лидер не пострадал.

Позже Алмазбек Атамбаев подтвердил, что его автомобиль обстреляли не резиновыми, а боевыми патронами. Он показал следы, которые пули оставили после попадания в машину, и подчеркнул, что резина не смогла бы пробить броню автомобиля.