Президент Киргизии рассказал, при каком условии уйдет в отставку

Действующий лидер Киргизии заявил, что покинет свой пост после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — подчеркнул Жээнбеков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов отправить в отставку премьер-министра страны и членов правительства, которые занимали свои посты до кризиса. Он отметил, что такой поступок поможет легитимизировать новый кабмин.

Действующий президент подчеркнул, что «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества». При этом он отметил, что сейчас политическая ситуация в Киргизии накалилась до критической точки.

Жээнбеков также призвал все политические силы направить свои старания на сохранение мира и спокойствия в Киргизии. Он напомнил, что результаты парламентских выборов, после которых по стране прокатилась волна протестов, отменили. Действующий лидер отметил и необходимость назначения перевыборов. При этом он подчеркнул, что такое решение примет ЦИК, но оно должно снизить политическую напряженность.