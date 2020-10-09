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    09 октября 2020, 01:45

    Президент Киргизии рассказал, при каком условии уйдет в отставку

    Нина Петлинова

    Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал, при каком условии откажется от своей должности. Ранее он заявил, что хочет спокойно уйти в отставку.

    Действующий лидер Киргизии заявил, что покинет свой пост после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

    «Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — подчеркнул Жээнбеков. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Кроме того, Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов отправить в отставку премьер-министра страны и членов правительства, которые занимали свои посты до кризиса. Он отметил, что такой поступок поможет легитимизировать новый кабмин.

    Действующий президент подчеркнул, что «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества». При этом он отметил, что сейчас политическая ситуация в Киргизии накалилась до критической точки.

    Жээнбеков также призвал все политические силы направить свои старания на сохранение мира и спокойствия в Киргизии. Он напомнил, что результаты парламентских выборов, после которых по стране прокатилась волна протестов, отменили. Действующий лидер отметил и необходимость назначения перевыборов. При этом он подчеркнул, что такое решение примет ЦИК, но оно должно снизить политическую напряженность.