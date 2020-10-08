Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков попросил дать ему спокойно оставить свой пост и уйти в отставку. Об этом сообщил Садыр Жапаров, который занял пост премьер-министра страны.

Об этом Садыр Жапаров рассказал на встрече со сторонниками у Дома правительства. Издание «Sputnik Кыргызстан» процитировало слова нового премьер-министра в своем Telegram-канале.

«Жээнбеков через одного депутата попросил дать ему спокойно уйти в отставку», — сказал Жапаров.

После этого заявления новый премьер-министр попросил своих сторонников разойтись от Дома правительства.

Ранее RT сообщило, что МВД Киргизии не знало о местонахождении своего президента. Позже Сооронбай Жээнбеков нашелся — по словам представителей его пресс-службы, сейчас он находится в Бишкеке.

Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента действующего главы республики 7 октября. В соответствии с законами Киргизии, решение о выдвижении обвинений после против президента для того, чтобы сместить его с занимаемой должности, должны принять большинство депутатов. При этом инициатива начать этот процесс должна исходить как минимум от одной трети депутатов от общего числа.

Nation News напомнил, что массовые акции протестов в Киргизии начались 5 октября — после того, как в республике прошли парламентские выборы. Столкновения силовиков и оппозиции продолжались всю ночь. В результате бунтующие смогли захватить здание парламента. а также освободить из-под ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.