Президент Киргизии захотел спокойно уйти в отставку — премьер-министр республики
Об этом Садыр Жапаров рассказал на встрече со сторонниками у Дома правительства. Издание «Sputnik Кыргызстан» процитировало слова нового премьер-министра в своем Telegram-канале.
«Жээнбеков через одного депутата попросил дать ему спокойно уйти в отставку», — сказал Жапаров.
После этого заявления новый премьер-министр попросил своих сторонников разойтись от Дома правительства.
Ранее RT сообщило, что МВД Киргизии не знало о местонахождении своего президента. Позже Сооронбай Жээнбеков нашелся — по словам представителей его пресс-службы, сейчас он находится в Бишкеке.
Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента действующего главы республики 7 октября. В соответствии с законами Киргизии, решение о выдвижении обвинений после против президента для того, чтобы сместить его с занимаемой должности, должны принять большинство депутатов. При этом инициатива начать этот процесс должна исходить как минимум от одной трети депутатов от общего числа.
Nation News напомнил, что массовые акции протестов в Киргизии начались 5 октября — после того, как в республике прошли парламентские выборы. Столкновения силовиков и оппозиции продолжались всю ночь. В результате бунтующие смогли захватить здание парламента. а также освободить из-под ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.