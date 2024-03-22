Мир 22 марта 2024, 10:58 «Смертный приговор». Иностранные наемники стали реже ездить на Украину Экс-разведчик США Риттер: у наемников на Украине не осталось шанса на выживание Unsplash

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Иностранные наемники все реже соглашаются участвовать в боевых действиях на Украине, поскольку Вооруженные силы России не оставили им шансов на выживание. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, наемники начали понимать, что вооруженный конфликт — это ад. Все меньше иностранцев хотят раз за разом прятаться от российской артиллерии на передовой без надежды на выживание, отметил Риттер.

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«Все меньше и меньше людей вызываются подписать себе смертный приговор», — указал аналитик.

Бывший разведчик добавил, что Вооруженные силы Украины используют наемников на тех же участках, где дислоцируются нацбатальоны. По словам Риттера, это объясняется тем, что и первые, и вторые — преступники с соответствующим мышлением.

Заявление американского аналитика подтвердил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, работа российских военнослужащих привела к массовому оттоку иностранных наемников из рядов ВСУ.