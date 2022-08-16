Правительству Германии стоит запустить «Северный поток — 2» назло президенту России Владимиру Путину. С таким призывом выступил обозреватель издания Der Spiegel Николаус Блом.

Как напомнил журналист, целью Германии является полный отказ от российского газа. Страна не добьется желаемого результата, если один трубопровод будет закрыт, но по другой трубе власти будут просить поставлять больше топлива.

«Если бы отказ от „Северного потока — 2“ ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — заявил Блом.

Он отметил, что действия правительства Германии противоречивы и только играют на руку России. По словам Блома, запуск второго канала поставки голубого топлива снизит социальное давление внутри страны. Также работа «Северного потока — 2» позволит не допустить зависимости энергетического комплекса Германии от одного газопровода.

Цены на газ в Европе уже превысили отметку 2,4 тысячи долларов за одну тысячу кубометров голубого топлива. Это произошло на закрытии торгов в понедельник, 15 августа. В последний раз подобное подорожание было 8 марта.