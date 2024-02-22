Мир 22 февраля 2024, 01:20 МВФ заявил о неготовности выделить новый транш Украине МВФ заявил о пересмотре финансовой помощи Украине РИА «Новости»

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МВФ пока не принял решение о предоставлении Украине очередного транша в рамках одобренного ранее пакета финансирования. Об этом РИА «Новости» заявил представитель организации.

По словам источника, фонд оказался не готов к реализации задуманного плана из-за пересмотра программы финансирования. Поэтому информация о решении перевести деньги в ближайшее время не соответствует действительности.

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На уточняющий вопрос агентства, может ли он подтвердить, что фонд и Украина близки к заключению сделки, представитель МВФ ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что украинское руководство разрабатывает план действий, с помощью которых попытается сохранить поток средств от Международного валютного фонда.

Между тем, американский сенат отказался поддержать закон президента Джо Байдена о помощи Украине. Инициатива не смогла набрать необходимое количество голосов.