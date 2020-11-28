МВФ отказал Украине в экстренном транше

Министр отметил, что украинские власти договаривались о привлечении денег по инструменту emergency finаnсе (экстренное финансирование).

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: „Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce“», — заявил Марченко.

По его словам, ответ был четким, поэтому нужно дальше работать в рамках действующей программы и на ее условиях.

Летом МВФ одобрил кредит для Украины в размере пяти миллиардов долларов. Программа, рассчитанная на 18 месяцев, должна помочь Украине «справиться с вызовами пандемии COVID-19». Экономист Александр Роджерс предупредил, что сотрудничество с Международным валютным фондом не помогло еще ни одной стране. Украина залезла в огромные долги, которые вернуть невозможно.