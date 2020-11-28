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    28 ноября 2020, 07:59

    МВФ отказал Украине в экстренном транше

    Андрей Иванов

    Украина останется без экстренной финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Учреждение ООН отказало Киеву в транше. Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал глава украинского Минфина Сергей Марченко.
    МВФ отказал Украине в экстренном транше

    Министр отметил, что украинские власти договаривались о привлечении денег по инструменту emergency finаnсе (экстренное финансирование).

    «Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: „Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce“», — заявил Марченко.

    По его словам, ответ был четким, поэтому нужно дальше работать в рамках действующей программы и на ее условиях.

    Летом МВФ одобрил кредит для Украины в размере пяти миллиардов долларов. Программа, рассчитанная на 18 месяцев, должна помочь Украине «справиться с вызовами пандемии COVID-19». Экономист Александр Роджерс предупредил, что сотрудничество с Международным валютным фондом не помогло еще ни одной стране. Украина залезла в огромные долги, которые вернуть невозможно.