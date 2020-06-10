МВФ одобрил кредит для Украины на $5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил для Украины кредит в пять миллиардов долларов. Первый транш составит порядка 2,1 миллиарда долларов.

Программа рассчитана на 18 месяцев, говорится в пресс-релизе фонда. Она должна помочь Украине «справиться с вызовами пандемии COVID-19».

Первый транш на сумму более двух миллиардов долларов планируют перечислить уже в июне. Остальные средства будут выделены в четыре этапа.

Новая программа, как уточняется в сообщении, пришла на смену прежней 14-месячной. Она сосредоточена на снижении негативных последствий кризиса и сохранении финансовой стабильности.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал эту новость в своем Twitter-аккаунте. Украинский лидер отметил, что первый одобренный транш на 200 миллионов долларов больше, чем планировалось изначально. По его словам, новая программа поможет Украине преодолеть трудности, вызванные COVID-19.

Условия по новой кредитной программе МВФ не понравятся украинскому обществу, сообщалось ранее. Во фракции «Слуга народа» считают, что их не поддержат и в парламенте страны.