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    27 октября 2020, 14:15

    Экономист предупредил о бесперспективности сотрудничества с МВФ

    Артур Блянихов

    Экономист, публицист и журналист Александр Роджерс напомнил ИА Nation News, что сотрудничество с Международным валютным фондом не помогло ни одной стране.

    «А вот стран, которые из-за МВФ объявили дефолт, очень много. Стран, которые глубоко залезли в долги и платят огромные проценты, масса», — обратил внимание специалист.

    Он заметил, что только России удалось выплатить все долги и с тех пор она не имеет дел с МВФ.

    В свою очередь Украина залезла в огромные долги, которые фактически невозвратны. Отмечается, что «дыра» в бюджете Незалежной достигла 82 миллиардов гривен.

    «Там только деградация, ничего нового не создается. Мало того, сейчас проходит полная распродажа страны. Украина катится в пропасть», — добавил собеседник информагентства.