Экономист предупредил о бесперспективности сотрудничества с МВФ

«А вот стран, которые из-за МВФ объявили дефолт, очень много. Стран, которые глубоко залезли в долги и платят огромные проценты, масса», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что только России удалось выплатить все долги и с тех пор она не имеет дел с МВФ.

В свою очередь Украина залезла в огромные долги, которые фактически невозвратны. Отмечается, что «дыра» в бюджете Незалежной достигла 82 миллиардов гривен.

«Там только деградация, ничего нового не создается. Мало того, сейчас проходит полная распродажа страны. Украина катится в пропасть», — добавил собеседник информагентства.