Мир 22 марта 2024, 02:09 МВФ одобрил новый кредитный транш Украине МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине на сумму около 880 млн долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководство Международного валютного фонда одобрило выделение Украине нового транша в размере 880 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

«Совет МВФ сегодня завершило третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов», — заявили в фонде.

Реклама

Пресс-служба добавила, что средства направят на поддержку бюджета страны.

Последний транш на сумму 900 миллионов долларов МВФ одобрил в декабре 2023 года. Всего, согласно одобренному механизма расширенного кредитования, за четыре года Украина получит 15,6 миллиарда долларов.

Ранее начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что западная помощь Украине не должна ограничиваться поставками оружия. Поддержка «может пойти дальше», подчеркнул военный.