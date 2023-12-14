Мир 14 декабря 2023, 13:08 Украина получила новый транш от МВФ Минфин Украины: страна получила от МВФ транш на 900 миллионов долларов Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина получила очередной транш финансирования почти на 900 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

«Украина получила третий транш финансирования на сумму около 900 миллионов долларов от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования», — заявили в ведомстве.

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Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева проводила встречу в президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что экономика Украины демонстрирует хорошие показатели: прогнозируется, что рост ВВП в этом году достигнет как минимум 4,5%. Инфляция продолжает снижаться, заверила Георгиева.

«Мы подтвердили наше тесное сотрудничество по экономической программе властей, поддерживаемой в рамках Механизма расширенного финансирования МВФ на сумму 15,6 миллиардов долларов США», — говорила она.

Международный валютный фонд допустил завершение конфликта на Украине в 2024 году. В таком случае ВВП Украины увеличится на 3-4% в 2024 году и на 6,5% в 2025 году.