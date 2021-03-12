МВФ назвал условие выделения денег Украине

Важным принципом для взаимодействия Международного валютного фонда (МВФ) с Киевом является независимость Нацбанка Украины и антикоррупционных учреждений страны. Об этом заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс.

«Независимость Национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», — передало его слова агентство «Укринформ».

Представитель МВФ добавил, что таким же существенным фактором для фонда является «сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов». По его словам, это важные «предпосылки и требования», которые определены в программе МВФ для Украины.

В конце февраля советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов сообщил, что МВФ поставил президента Украины Владимира Зеленского в сложную ситуацию во время поездки в ОАЭ. Фонд опубликовал сообщение о завершении миссии на Украине, создав таким образом негативный фон во время визита Зеленского в ОАЭ. Также организация пообещала предоставлять Украине пресс-релизы перед публикацией, но почему-то не сделала этого.