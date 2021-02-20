В Киеве рассказали, как МВФ подставил Зеленского

Международный валютный фонд (МВФ) поставил Владимира Зеленского в сложную ситуацию во время поездки в ОАЭ, заявил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов.

МВФ, по словам чиновника, опубликовал сообщение о завершении миссии на Украине, тем самым он создал негативный фон во время визита Зеленского в ОАЭ. МВФ пообещал предоставлять Украине пресс-релизы перед публикацией, но нарушил слово, заявил Милованов в интервью Hromadske.

Украинский чиновник также отметил, что Фонду стоило бы объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации от Украины в ОАЭ.

«Ответа нет, и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым — случайность это или нет. Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать», — подытожил Милованов.

МВФ требует от украинского правительства поднять тарифы ЖКХ. Таким образом он хочет «содрать последний слой кожи» с населения, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Он напомнил, что на прошлой неделе миссия МВФ уехала из Киева, не подписав итоговый документ. Украинские власти остались без сроков выдачи следующего денежного транша.