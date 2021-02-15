Политолог оценил отношения МВФ с Киевом

Директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов обсудил с РИА ФАН слова внештатного советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова о том, что МВФ «обкакался» в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Киевом.

«„Обкакался“ как раз Милованов. И дело даже не в выражении — у них главы МИД матерные частушки поют про президентов соседних стран, так что удивляться нечему», — заметил специалист.

По его словам, суть происходящего заключается в том, что МВФ «послал Украину куда подальше» несмотря на то, что лидер Незалежной Владимир Зеленский выполнил все его требования. В частности, речь идет о повышении коммунальных тарифов и разрешении продажи земли.