Мир 23 февраля 2024, 11:04 МВФ договорился о новом транше для Украины на 880 миллионов долларов РИА «Новости»

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Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения о выделении Украине нового транша помощи на 880 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики», — уточняется в заявлении.

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Теперь соглашение предстоит утвердить исполнительному совету МВФ.

В фонде добавили, что в 2023 году в экономике Украины якобы наблюдалась «динамика роста», но перспективы на 2024 год в свете продолжения конфликта назвали «весьма неопределенными».

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее признал, что Украина за два года потеряла 30% экономики и три с половиной миллиона рабочих мест. Ни о каком росте речь не шла. А экс-премьер Украины Николай Азаров отметил, что руководство страны замалчивает реальный показатель ВВП, который сократился в разы после прихода к власти Владимира Зеленского.