МВД объявило об исчезновении президента Киргизии

В Совбезе Киргизии заявили, что закроют границу республики из соображений безопасности. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев, уточнила «Газета.ru».

По данным «Интерфакса», Суваналиев также распорядился не выпускать из страны высокопоставленных чиновников. За этим проследят пограничники.

Ранее стало известно, что в республиканском парламенте запустили процедуру импичмента главы Киргизии.

Протесты в республике, при которых пострадали уже более тысячи человек, вспыхнули после парламентских выборов. На них победили четыре партии — две проправительственные партии и две центристские. Остальные преодолеть семипроцентный барьер не смогли и заявили о многочисленных нарушениях. Участники протестных акций захватили парламент и администрацию президента. В итоге ЦИК признал итоги состоявшегося голосования недействительными.