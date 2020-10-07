Парламент Киргизии начал процедуру импичмента президента

В Киргизии запустили процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Это произошло после того, как толпы протестующих вышли на улицы после оглашения результатов выборов в парламент — позже ЦИК признал их недействительными.

Об этом РИА «Новости» рассказал депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

«Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — процитировало издание его слова.

Чтобы начать процедуру импичмента, обвинения против президента должны принять большинство депутатов по инициативе. Кроме того, для отстранения главы государства от должности нужно заключение специальной комиссии, которую создает парламент.

После этого отрешение президента от должности должны поддержать не большинством голосов — не менее двух третьих от общего числа депутатов. При этом процедура не должна длиться более трех месяцев с начала выдвижения обвинений против главы страны. Если за указанное время решение не примут, то обвинение автоматически считается отклоненным.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. В результате прошли две проправительственные партии «Биримдик» (24,52% голосов) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также две центристские — «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные не смогли получить необходимые семь процентов голосов и сообщили о множественных нарушениях.

После голосования сторонники проигравших партий вышли на улицы. Ночью 6 октября они ворвались в здание Белого дома — именно там расположены парламент страны и администрация президента. После этого протестующие пошли в сторону Госкомитета национальной безопасности. Там они выпустили из-под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений, по последней информации, пострадали 900 человек — как протестующие, так и силовики. Один человек скончался.

В результате ЦИК признал недействительными итоги выборов.