Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии превысило тысячу человек

В Киргизии в ходе протестов, которые начались после парламентских выборов, пострадали уже более тысячи человек. В больницах, по последним данным, находятся свыше 200 получивших различные травмы.

Всего в организации здравоохранения за медицинской помощью обратились 1002 человека, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. За сутки таких пациентов было 234.

В стационарах сейчас находятся 204 пострадавших. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии один пострадавший находится в реанимации в коме. Специалисты наблюдают за его состоянием.

Во время столкновений между несогласными с итогами парламентских выборов и сотрудниками МВД погиб один человек.

Выборы в Киргизии прошли 4 октября. В парламент прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели семипроцентный барьер и сообщили о многочисленных нарушениях.

После нескольких дней уличных беспорядков, захвата парламента и администрации президента и освобождения экс-президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников ЦИК республики признал итоги выборов недействительными. Запущена процедура импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.