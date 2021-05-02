МВД Киргизии завело 11 уголовных дел после столкновений на границе с Таджикистаном

Уголовные дела за незаконное пересечение границы и преступлений против мира завели в Киргизии после вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Как сообщило агентство АКИ-пресс, с таким заявлением выступил заместитель министра внутренних дел страны Эркебек Аширходжаев.

Он подчеркнул, что в данный момент речь идет об 11 производствах по семи статьям уголовного кодекса.

Заместитель министра отметил, что расследование касается гибели 12-летней девочки после обстрела Лейлекского района. Отдельное дело завели по факту массового убийства в Баткенском районе. После минометного обстрела там нашли тела 25 погибших. Кроме того, начали расследование по факту обстрела автомобилей на трассах, где есть жертвы среди мирного населения.

В регион прибыли 20 следователей МВД. В настоящий момент идет подсчет причиненного ущерба.

Противостояние на границе Киргизии и Таджикистана началось с перепалки жителей, которые начали кидать в друг друга камни. После к конфликту подключились военные. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Республики уже несколько лет не могут договориться о спорных границах. Особое внимание они уделяют территории, где находится водораспределительный пункт «Головной». Именно там происходили основные боестолкновения.

По данным Минздрава Киргизии, жертвами конфликта стал 31 мирный житель, ранения получили 163 человека.

Накануне главы национальных комитетов безопасности договорились о прекращении ведения огня и отводе войск от границы.

Как сообщило РИА «ФАН», ситуация минувшей ночью была спокойной. Стороны продолжают отводить войска и вооружения. Но пограничные подразделения работают в усиленном режиме.