МВД Белоруссии заявило о попытке взлома своего сайта

«Официальный сайт МВД по техническим причинам не работает. Мы не исключаем хакерскую атаку»,— сказано в сообщении.

В МВД также отметили, что обнаружили попытку внедрения вредоносных ПО, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. Сейчас ведомственные специалисты устраняют выявленные проблемы.

«Просим граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно», — отметили в ведомстве.

На днях хакеры взломали аккаунт премьер-министра Индии. Они разослали подписчикам просьбу пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи.

В июле нападению подверглись twittеr-аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса. Злоумышленником оказался 17-летний американец.