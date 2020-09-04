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    04 сентября 2020, 22:40

    МВД Белоруссии заявило о попытке взлома своего сайта

    Арина Гудилова

    Сайт белорусского МВД попытались взломать. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
    МВД Белоруссии заявило о попытке взлома своего сайта

    «Официальный сайт МВД по техническим причинам не работает. Мы не исключаем хакерскую атаку»,— сказано в сообщении.

    В МВД также отметили, что обнаружили попытку внедрения вредоносных ПО, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. Сейчас ведомственные специалисты устраняют выявленные проблемы.

    «Просим граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно», — отметили в ведомстве.

    На днях хакеры взломали аккаунт премьер-министра Индии. Они разослали подписчикам просьбу пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи.

    В июле нападению подверглись twittеr-аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса. Злоумышленником оказался 17-летний американец.

    Новости SMI.FM