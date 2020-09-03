Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Индии в Twitter

Один из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди взломали в Twitter. Компания уже приняла меры для защиты взломанного профиля и разбирается в ситуации.

Хакеры взломали аккаунт narendramodi_in и сделали рассылку подписчикам с просьбой пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи. Эту организацию основал индийский премьер, сообщил телеканал NDTV.

«Нам известно об этой деятельности, и мы предприняли шаги для защиты скомпрометированной учетной записи. Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учетные записи затронуты», — заверил представитель Twitter.

Взломанный аккаунт насчитывает более 2,5 миллиона подписчиков. На странице публикуют выступления, статьи и заявления Моди. Последняя запись была сделана 31 августа. При этом у индийского премьера есть личный аккаунт, на который подписано более 61 миллиона человек. Хакерская атака никак не повлияла на основную страницу.

Нарендра Моди стал премьер-министром Индии в мае 2014 года. До этого он занимал пост главного министра штата Гуджарат.