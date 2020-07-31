Хакера, который устроил массовую атаку на Twitter, задержали в США. Ему 17 лет

Об этом сообщило издание WFLA со ссылкой на прокурора округа Хиллборо.

Подростка задержали местные полицейские, сотрудники Секретной службы и ФБР утром 31 июля. Сейчас он находится под арестом — ему уже предъявили обвинение по 30 пунктам. В их числе незаконное использование персональных данных, мошенничество и взлом.

Действия 17-летнего юноши характеризуют как «сложно организованную атаку невиданной величины». В релизе прокурора сказано, что он только окончил школу. Однако, несмотря на возраст, подростка планируют судить как совершеннолетнего.

Вскоре после его задержания Минюст США сообщил, что в деле фигурируют еще двое подозреваемых. 22-летней Ниме Фазели и 19-летнему Мэйсону Шеппарду уже предъявили обвинение. Уточняется, что Фазели действовала под ником «Rolex», а Шеппард — скрывался за именем «Chaewon».

Ниме предъявили обвинение всего по одному пункту — взлому. Ее ждет пять лет тюрьмы, а также штраф на сумму в 250 тысяч долларов. Мэйсона подозревают в совершении сразу трех преступлений — взломе, заговоре с целью мошенничества и отмывания денег. За это его могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет, а также взыскать штраф в размере 250 тысяч долларов.

Вскоре после сообщения о задержании, Twitter одобрительно высказался о действиях властей. Соцсеть пообещала и дальше с ними сотрудничать, а также заявила, что стремиться быть прозрачной и регулярно информировать о новых деталях расследования.