facebook_pixel
    31 июля 2020, 23:38

    Хакера, который устроил массовую атаку на Twitter, задержали в США. Ему 17 лет

    Нина Петлинова

    17-летнего подростка задержали в американском штате Флорида. Его подозревают в масштабном взломе аккаунтов социальной сети Twitter — в том числе Илона Маска и Билла Гейтса. По версии следствия именно он был «мозгом» хакерской атаки на соцсеть.

    Об этом сообщило издание WFLA со ссылкой на прокурора округа Хиллборо.

    Подростка задержали местные полицейские, сотрудники Секретной службы и ФБР утром 31 июля. Сейчас он находится под арестом — ему уже предъявили обвинение по 30 пунктам. В их числе незаконное использование персональных данных, мошенничество и взлом.

    Действия 17-летнего юноши характеризуют как «сложно организованную атаку невиданной величины». В релизе прокурора сказано, что он только окончил школу. Однако, несмотря на возраст, подростка планируют судить как совершеннолетнего.

    Вскоре после его задержания Минюст США сообщил, что в деле фигурируют еще двое подозреваемых. 22-летней Ниме Фазели и 19-летнему Мэйсону Шеппарду уже предъявили обвинение. Уточняется, что Фазели действовала под ником «Rolex», а Шеппард — скрывался за именем «Chaewon».

    Ниме предъявили обвинение всего по одному пункту — взлому. Ее ждет пять лет тюрьмы, а также штраф на сумму в 250 тысяч долларов. Мэйсона подозревают в совершении сразу трех преступлений — взломе, заговоре с целью мошенничества и отмывания денег. За это его могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет, а также взыскать штраф в размере 250 тысяч долларов.

    Вскоре после сообщения о задержании, Twitter одобрительно высказался о действиях властей. Соцсеть пообещала и дальше с ними сотрудничать, а также заявила, что стремиться быть прозрачной и регулярно информировать о новых деталях расследования.

    Новости SMI.FM