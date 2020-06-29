МВД Белоруссии решило проверить еще одного конкурента Лукашенко

Поводом послужило «заявление гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности», добавили в МВД. По неофициальным данным, заявление подал турецко-белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний Седат Игдеджи. Он занимался строительством в основанном Цепкало Парке высоких технологий.

По словам Игдеджи, также он был подрядчиком на строительстве частного дома Цепкало, но ему не заплатили. Политик назвал это «чушью».

Цепкало стал последним представителем оппозиционной тройки соперников действующего президента Александра Лукашенко. Ранее в июне в Белоруссии был задержан экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, до этого — блогер Сергей Тихановский, проводивший свои митинги против Лукашенко под лозунгом «Стоп, таракан!».

Президентские выборы пройдут в республике 9 августа. ЦИК Белоруссии рассматривает подписи за выдвижение семи кандидатов, включая Лукашенко, Цепкало и Бабарико.