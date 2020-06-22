Семь человек продолжили президентскую гонку в Белоруссии

Семь человек продолжают участвовать в президентских выборах в Белоруссии. Все сдали подписи в территориальные комиссии на проверку, но их количество не уточняется.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сказала РИА «Новости», что семь человек сдали подписи в комиссии, чтобы участвовать в президентских выборах в республике. Количество подписей пока не сообщается, так как подсчет ведется в течение 10 дней.

Материалы сдали действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший руководитель администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, один из председателей общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, а также супруга белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

В то же время Бабарико находится в СИЗО КГБ страны из-за предъявленного обвинения. Кандидат в президенты Белоруссии оказался под следствием из-за того, что его компания незаконно выводила деньги за рубеж. Так считают правоохранители. Сына Бабарико Эдуарда тоже заключили под стражу.