Мужчине, раскопавшему могилу начальника, дали два года условно
Украинский суд дал два года условно мужчине, раскопавшему могилу начальника
Два года условно получил житель Одесской области за осквернение могилы своего начальника. Это решение вынес Саратский районный суд, сообщила Украинская служба новостей.
На заседании мужчина извинился перед родственниками усопшего и покаялся перед судом.
Известно, что начальник мужчины погиб в 2020 году, отношения у них не ладились. Спустя месяц после похорон рабочий пришел на кладбище и раскопал могилу с целью убедиться, что начальник на самом деле мертв.
Правоохранители вышли на злоумышленника по оставленным на месте преступления перчаткам.
В начале 2022 года в Израиле неизвестный вандал осквернил несколько могил на православном кладбище, расположенном на территории Русской православной церкви в Тель-Авиве. Он разбил кресты и надгробия, его ищет полиция.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене. Он призвал немецкую полицию разобраться в происшествии и найти виновных.