Вандал осквернил могилы на русском кладбище в Израиле

Мужчина в маске устроил погром на православном кладбище, расположенного на территории русской православной церкви в Тель-Авиве — Яффо. Об этом говорится в сообщении Русской духовной миссии в Израиле.

Вандал пришел на территорию подворья со стороны соседней школы. Лицо он закрыл капюшоном и маской. Пройдя на кладбище мужчина сначала повалил, а потом разбил мраморные кресты на надгробиях.

Все происшествие попало в объектив камеры наблюдения. Представители Русской духовной миссии обратились в полицию с требованием найти и наказать злоумышленника.

В миссии отметили, что это не первый случай нападения на христианские святыни, расположенных в Израиле. В течении прошлого года радикально настроенные представители иудейских общин несколько раз нападали на территорию православного монастыря на берегу Галилейского озера. Злоумышленники оскверняли иконы и кресты, пытались избить монахинь. По всем этим фактам Русская духовная миссия обращалась в полицию.

Неоднократные акты вандализма отмечались на подворье миссии в Хайфе, где неизвестные оставили оскорбительные надписи на стене православной церкви.

Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III выступил с обращением к общественности и властям Израиля обратить внимание на вызовы, которые радикалы бросают присутствию христиан. Его заявление поддержали главы христианских Церквей Святой Земли.