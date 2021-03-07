Неизвестные в Мюнхене облили могилу Бандеры

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене. Он призвал местную полицию разобраться с этим инцидентом и наказать виновных.

«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных!» — написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Дипломат возмутился, что демонизацией Степана Бандеры занимаются не только россияне, но и немецкие историки.

Это уже не первый случай подобных актов вандализма. Во Львове неизвестные также облили краской памятник одному из лидеров украинского националистического движения Степану Бандере. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел ночью 5 февраля в 02:20 на площади Кропивницкого в городе Львове.

Однако подобная общественная реакция не остановила от инициативы поставить памятник Бандере почти границе с Россией, о чем сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

*УПА — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.