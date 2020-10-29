Спецоперация по задержанию террориста в Ницце попала на видео

Полиция задержала мужчину, убившего трех человек во французской Ницце. Момент спецоперации попал на видео.

Нападение в церкви в Ницце совершил радикализированный мусульманин, заявил мэр города Кристиан Эстрози.

«Он кричал: „Аллах акбар“, — даже когда ему оказывали медпомощь после задержания… Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны», — привел слова градоначальник RT.

Само задержание на кадры не попало. На записи видно, как группа силовиков забегает в храм. Через несколько минут им на помощь в здание через другую дверь заходит еще один полицейский.

29 октября неизвестный убил трех человек в соборе Богоматери в Ницце. Одну из жертв напавший обезглавил. Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом. В Ниццу отправились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс. В городе после ЧП закрыли все церкви. О личности убийцы информации пока нет.