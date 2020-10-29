«Выглядит как вредный ребенок». Три разных мнения французов о поощрении карикатур Макроном

Мусульманские страны осудили Эммануэля Макрона и вместе с ним всю Францию после того, как в память об убитом преподавателе на нескольких правительственных зданиях вывесили карикатуры на пророка Мухаммеда. Правда, подобные действия задевают и порядка шести миллионов французских мусульман. «360» поговорил с тремя жителями Франции о том, как они относятся к происходящему.

«Согласна с действиями Макрона»

Рассказывает Зоя, 20 лет, Лион

Я согласна с действиями Макрона. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы показывать карикатуры кого бы то ни было, при этом предупредив людей, чувства которых могут быть задеты. При этом карикатуры не должны содержать никаких оскорбительных коннотаций.

Отношение к Макрону и его действиям во Франции зависит от региона. Некоторые в принципе не любят президента и относятся к нему с предвзятостью. Некоторые его поддерживают. Я лично ценю то, что он сделал после смерти этого учителя. Это кошмарная ситуация, которую ни в коем случае нельзя допустить вновь. Для этого нужно не запрещать образовательные темы, а предотвращать насилие и терроризм.

Этот мужчина, совершивший убийство, просто больной на всю голову. Макрон сказал, что он не будет запрещать карикатуры в образовательных целях. Я видела кучу карикатур на атеистов в школе, на коммунистов и на кого бы то ни было. И никого не пошла убивать. Тут вопрос не в том, нужно ли запрещать карикатуры ради свободы слова, а в том, что есть такие фанатики. И этот молодой человек сделал это не из-за веры. Просто так ему было надо оправдать преступление.

Теперь боюсь, что будет много забастовок и манифестаций, а тут и так 50 тысяч случаев заражения коронавирусом за день. Все только хуже может стать.

«Это прямое оскорбление религии»

Рассказывает Мухаммад, 22 года, Париж

Считаю высмеивание любой религии неправильным. Честно говоря, побаиваюсь, что те, кому на руку раздор между людьми, воспользуются этим. Но я надеюсь, что преступления прекратятся, так как в исламе нет места насилию. Я против насилия. Все нужно решать мирным путем. После этого ужасного преступления, которое совершил этот человек, по всей стране начались травля и притеснения мусульман.

Я не согласен с тем, что публикации карикатур на пророка Мухаммеда — мир ему, — должны продолжиться. Это прямое оскорбление религии. Я эту карикатуру увидел случайно, и для меня это было шоком. Любой поймет, что это намеренная насмешка над конкретной религией

Все разделились во мнениях по поводу действий Макрона. Я сам год проживаю на постоянной основе в Париже. За год я повидал многое. Действительно, есть некоторые приезжие мусульмане, которые некультурно себя ведут, но такое явление есть в каждой нации. Нельзя сказать, что все, кого я видел, были плохими людьми. Я видел и хороших, и плохих людей в каждой нации. Нельзя обобщать.

Некоторые негативно относятся к русскоязычным мусульманам. Не знаю почему. Эти люди не замечают свою агрессию и некультурность, но при этом обвиняют в ней других. Среди французов, с которыми общался я, отношение к мусульманам нормальное.

Повторюсь, никто не говорит о полной отмене карикатур. Речь идет именно о карикатурах, высмеивающих и оскорбляющих религии. Для меня высмеивание чьей-то религии не является свободой слова.

«Макрон пытается усидеть на двух стульях»

Рассказывает Эльмар, 22 года, Париж

Можно вступать в адекватную полемику, спорить, но применять насилие я считаю недопустимым ни в каких вопросах. Макрон же в данном случае, по моему мнению, пытается усидеть на двух стульях. Ему нужно продвигать свою политику против исламского сепаратизма, защищать культуру Франции, которая формировалась веками, но и в то же время не казаться расистом и исламофобом.

К карикатурам отношусь нейтрально.

Правда, Макрон в данном случае выглядит как вредный ребенок, назло делает пакость. Но ничего плохого в этом не вижу.

Его в моем окружение критикуют все. Но я не слышал никогда, чтобы хвалили какого-то политика.

Убийство учителя во Франции произошло после того, как он показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. В расправе подозревают 18-летнего Абдулаха Анзорова — молодого человека чеченского происхождения. Макрон заявил, что педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». После этого по всей Франции прошли акции памяти. Погибшему была посмертно присуждена высшая награда страны — орден Почетного легиона. На нескольких правительственных зданиях вывесили карикатуры на пророка Мухаммеда.