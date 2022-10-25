Мособлсуд проверит законность приговора американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков | 360°

Мир 25 октября 2022, 04:42 Мособлсуд проверит законность приговора американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков Мособлсуд рассмотрит возможность отмены приговора баскетболистке Бриттни Грайнер РИА "Новости"

Читать 360tv в

Московский областной суд 25 октября рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Спортсменку осудили в России на девять лет за контрабанду наркотиков, сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Судебное заседание назначено на 11:00. Известно, что Грайнер примет участие в процессе по видеосвязи из следственного изолятора. По словам ее адвокатов, «Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения».

Реклама

Химкинский городской суд Московской области в первых числах августа приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима, а также штрафу на миллион рублей. Американка признана виновной по двум статьям

Реклама

Бриттни Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где у нее в багаже нашли гашишное масло. На суде американка объяснила, что не хотела нарушать закон, а наркотики взяла с собой по невнимательности из-за плохого самочувствия. По ее словам, картриджи с медицинской марихуаной ей выписали в США как обезболивающие.