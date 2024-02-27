27 февраля 2024, 23:51
Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе
В Одессе прозвучала серия взрывов, власти объявили воздушную тревогу
Новые серии взрывов прозвучали в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«„Шахеды“ в Лиманском районе Одесской области, курс северный», — уточнил канал со ссылкой на Вооруженные силы Украины.
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После этого поступило еще два сообщения о новых взрывах в Одессе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.
Ранее взрывы прогремели в Полтаве. В восточных и частично южных областях объявили воздушную тревогу.
До этого серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области и в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Сирены включали в семи украинских регионах.
В конце прошлой недели прозвучал взрыв в подконтрольной Украине части Запорожской области.
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