Мир 10 апреля 2024, 03:18 Мощные взрывы прогремели в Николаеве РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в городе Николаев на юге Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Николаеве раздаются взрывы», — указали в сообщении.

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого о взрыве рассказали жители подконтрольного ВСУ Запорожья. После этого в городе запустили воздушную тревогу.

Еще один взрыв прогремел в городе Ильичевске Одесской области в ночь на 9 апреля, Координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев сообщил, что под удар попал военный склад.