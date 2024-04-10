10 апреля 2024, 03:18
Мощные взрывы прогремели в Николаеве
Взрывы прозвучали в городе Николаев на юге Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Николаеве раздаются взрывы», — указали в сообщении.
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
До этого о взрыве рассказали жители подконтрольного ВСУ Запорожья. После этого в городе запустили воздушную тревогу.
Еще один взрыв прогремел в городе Ильичевске Одесской области в ночь на 9 апреля, Координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев сообщил, что под удар попал военный склад.
Взрывы
Украина
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