Мир 09 апреля 2024, 10:13 Военный склад поразили в припортовой зоне одесского города Ильичевск Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по припортовой зоне Ильичевска РИА «Новости»

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Российские войска поразили склад в Одесской области. Удар нанесли по припортовой зоне города Ильичевск, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев.

«Одесса, вернее, область, город Ильичевск. Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом», — сказал он.

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После удара, по словам Сергея Лебедева, произошел взрыв с большим количеством огня и сильной ударной волной. Он предположил, что Вооруженные силы России поразили военный склад.

Воздушную тревогу в Одесской области 9 апреля объявляли дважды — в 01:25 и 08:37. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил в своем Telegram-канале об атаке дронов.

Громкие звуки, похожие на взрывы, прогремели в Хмельницкой и Днепропетровской областях. В этих регионах объявляли воздушную тревогу.