Мир 17 декабря 2022, 21:13 Мощность одного энергоблоков ограничили на Украине «Энергоатом»: мощность одного из 9 энергоблоков на Украине ограничена Pxhere

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Мощность одного из девяти энергоблоков Украины ограничили. Об этом сообщил украинский оператор «Энергоатом» в Telegram-канале.

Все девять атомных энергоблоков на подконтрольной Киевом территории по состоянию на вечер 17 декабря работают, отметили в компании.

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«К сожалению, на данный момент мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт», — сказали в «Энергоатоме».

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Ограничение мощности блока объяснили «неготовностью энергосистемы» принять весь возможный объем электроэнергии. Это связано с повреждением объектов энергетической инфраструктуры.

На Украине насчитывается три действующих АЭС. Накануне министр энергетики Герман Галущенко сообщил об аварийных отключениях света из-за ракетных прилетов в стране. Утром в пятницу, 16 декабря, по всей Украине объявили воздушную тревогу. По всему Киеву начались перебои с водоснабжением.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС начали монтаж защитного купола, передал портал «Утро.ру».