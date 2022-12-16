Общество 16 декабря 2022, 11:49 Министр энергетики подтвердил повреждение объектов на юге и востоке Украины Министр энергетики Галущенко: энергообъекты на юге и востоке Украины повреждены freepik

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Ракетная атака на территорию Украины привела к многочисленным повреждениям объектов на востоке и юге страны. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщил РБК в своем telegram-канале.

«Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света», — сказано в сообщении.

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Утром 16 декабря воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Вначале оповещения распространились на Западную Украину, а затем количество регионов, где зазвучали сирены, продолжило стремительно расти. Чуть позже стало известно, что во всех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что проблемы связаны с повреждениями инфраструктуры. Несколько участков украинских железных дорог также остались без света после взрывов.

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Подобная ситуация наблюдается и в Полтаве. Жители города также сообщили об отключениях света после взрывов.