Мир 04 декабря 2023, 11:53 Мощное землетрясение произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в западных регионах Турции Unsplash

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На западе Турции произошло землетрясение, подземные толчки ощутили и жители центральной части страны. Об этом сообщила пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий республики.

Сейсмологи установили, что магнитуда колебаний составила 5,1. Эпицентр природного явления залегал неподалеку от города Муданья в провинции Бурса на глубине порядка пяти километров.

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РИА «Новости» уточнило, что три толчка ощущались примерно в 10:43 по местному времени.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X сообщил, что профильные службы уже начали проверять населенные пункты на предмет причиненного ущерба.

В начале 2023 года на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, в результате чего погибли почти 45 тысяч человек, писал RT. После первых толчков сейсмологи зафиксировали более сотни афтершоков.

Ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр заявлял, что в случае землетрясения в Стамбуле катаклизм сотрет с лица земли около 100 тысяч домов.