Мир 19 августа 2023, 15:32 Разрушение более 100 тысяч зданий предрекли Стамбулу в результате сильного землетрясения Hürriyet: сильное землетрясение разрушит в Стамбуле свыше 100 тыс. зданий Unsplash

Читать 360tv в

В случае сильного землетрясения в Стамбуле уничтоженными окажутся порядка 100 тысяч домов, у которых нет защиты от стихийного бедствия. На это в беседе с газетой Hürriyet указал ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр.

Сами подземные толчки он назвал вопросом времени. Герюр пояснил, что наступил период геосферы, когда сильные землетрясения на территории Турции будут происходить достаточно часто.

Реклама

«В смертельной опасности находятся люди в 100 тысячах зданий в Стамбуле», — подчеркнул он, призвав разобраться с насущной проблемой.

Герюр также упрекнул правительство страны в недостаточном внимании к сейсмологической безопасности зданий. Жители опасных домов, по его словам, нуждаются в новом жилье, которое было бы защищено от подземных толчков.

В конце прошлой недели в турецкой провинции Малатья в результате землетрясения пострадали более 20 человек.