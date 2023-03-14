Мир 14 марта 2023, 09:35 Мощное землетрясение произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи EMSC: землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи Unsplash

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на 14 марта у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, опубликованные на официальном сайте.

Эпицентр толчков залегал на глубине 200 километров в 130 километрах от города Маданг, в котором проживают 27,4 тысячи человек.

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Официальной информации и разрушениях и пострадавших не поступало. Угрозы цунами также не объявлялось.

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Вечером 8 марта произошло землетрясение на юге Камчатки, мощность подземных толчков составила около 6,1 балла по шкале Рихтера. Местные жители заметили их в своих домах, однако никаких разрушений не произошло.

В начале февраля землетрясение произошло в Турции и Сирии. Согласно последней официальной информации от турецкой стороны, в результате катаклизма погибли свыше 48 тысяч человек.