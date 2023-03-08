Экология 08 марта 2023, 10:20 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около Камчатки Геофизическая служба РАН: в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,1 Unsplash

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Вечером 8 марта на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили сотрудники регионального филиала Геофизической службы РАН. Его процитировало РИА «Новости».

Землетрясение зафиксировали в 18:03 по местному времени (09:03 по Москве). Его очаг залегал на глубине 58,8 километра.

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По данным ведомства, эпицентр располагался в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители этого города ощутили последствия землетрясения. Они отмечали, что толчок ощущался двойным. При этом повторное землетрясение было сильнее первого. Один из жителей Петропавловска-Камчатского — Александр Абдурахманов — рассказал корреспонденту РИА Новости, что, что у него в доме от природного явления закачалась люстра.

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«Я смотрел что-то в телефоне, когда понял, что трясет», — описал он.

По словам Абдурахманова, он счел покачивание люстры неприятным, но не страшным явлением.