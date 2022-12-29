Мир 29 декабря 2022, 12:38 Морские учения Китая и РФ доказали их решимость поддерживать стабильность в мире — Минобороны КНР Минобороны Китая: морские учения с РФ углубили стратегическое партнерство двух стран Пресс-служба Минобороны

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Совместные военно-морские учения Китая и России доказали решимость двух стран поддерживать стабильность на глобальном и региональном уровнях, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он добавил, что учения помогли углубить «всестороннее стратегическое сотрудничество» с Россией.

«Военно-морской флот обеих стран продемонстрировал решимость и способность Китая и России усиливать совместный ответ на угрозы безопасности на море», — процитировал Кэфэя ТАСС.

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По мнению представителя китайского оборонного ведомства, совместные маневры стали отражением уровня стратегического взаимного доверия, оперативной и тактической координации ВС России и КНР.

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Учения «Морское взаимодействие — 2022» прошли в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря. Как сообщало Минобороны Китая, их главной целью было продемонстрировать решимость и способность сторон усилить совместное реагирование на угрозы безопасности на море. Военные отработали освобождение судна от условного противника и поиск пропавших в море, потренировались в стрельбе глубинными бомбами и по надводным мишеням.